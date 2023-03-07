Новосибирская область оказалась на 30-м месте в РФ по доступности бензина

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Житель Новосибирской области не может позволить купить в месяц 1000 литров бензина.
Новосибирская область попала на 30 место среди регионов России по уровню доступности автомобильного топлива. Исследование опубликовало РИА Новости. Столица Сибири не вошла в топ-25 городов, жители которых могут позволить себе купить больше 1000 литров бензина марки АИ-92.
В список из 25 регионов также попали сибирские города: Красноярск, Иркутск, Кемерово, Томск и Абакан. Новосибирцы же не могут купить больше 1000 литров бензина — при средней стоимости топлива в 45,81 рубля житель региона имеет возможность приобрести 982 литра в месяц.
За последний год стоимость бензина в России практически не изменилась, однако эксперты уверены, что это временно. Согласно их расчетам, в 2023 году топливо может подорожать на 5-11%, что выше прогнозируемого уровня инфляции.
Напомним, ранее были названы регионы Сибири с самым дорогим бензином в 2022 году.
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