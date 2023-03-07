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В Новосибирске назвали самую популярную купюру фальшивомонетчиков

Фото В Новосибирске назвали самую популярную купюру фальшивомонетчиков
Фото В Новосибирске назвали самую популярную купюру фальшивомонетчиков

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске за год выявили больше 200 поддельных купюр.

В банках Новосибирской области за прошлый год выявили 203 фальшивые банкноты. Об этом рассказала начальник Управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Наталья Гречаник.Среди поддельных купюр пять — банкноты иностранных государств, чаще всего доллар. В Сибирском ГУ Банка России отметили, что в 2021 году фальшивых купюр выявили немного больше — 212 штук.

Фото В Новосибирске назвали самую популярную купюру фальшивомонетчиков 2

Чаще всего, отметила эксперт, фальшивомонетчики подделывают пятитысячную купюру образца 1997 года. Среди всех ненастоящих банкнот на них приходится 133 штуки.

«Сейчас в обороте разные банкноты этого номинала, как первоначальные, то есть образца 1997 года, так и модифицированные. Их внешний вид и признаки подлинности несколько отличаются. Мошенники любят имитировать пятитысячные купюры «старого образца», то есть без модификации. Поэтому на эти банкноты стоит обращать более тщательное внимание. Я рекомендую проверять три-пять признаков у любых купюр, тем более что много времени это не занимает», — объяснила Гречаник.

Поддельных двухтысячных купюр было выявлено 12 штук — в четыре раза больше, чем за 2021 год. Фальшивые банкноты более низких номиналов встречались единичными экземплярами, рассказали в банке.

Напомним, под Новосибирском суд отправил в колонию пару фальшивомонетчиков, задержанных УФСБ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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