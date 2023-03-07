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В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта

Фото В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта
Фото В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта

Фото: Сиб.фм

Студенты из Новосибирска научились зарабатывать по 140 тысяч рублей за 2 дня, продавая тюльпаны к 8 Марта.

Накануне Международного женского дня центр Новосибирска превращается в большую цветочную поляну: тюльпаны продают из багажников автомобилей с 8 утра и до последнего клиента. При этом, если 7 марта большинство покупателей только «присматривается» к ассортименту и ценам, то уже 8-го начинается настоящая жара. Продавцы утверждают, что за двое суток делают минимум 100 тысяч рублей выручки — на выброс почти ничего не остается.

«Тыльпаны» на Калинина

Студенты НГТУ и СГУПСа Вадим и Иван в «тюльпановом бизнесе» не новички. Цветы из багажника они продают третий год подряд. Правда, этот март запомнился курьезом. Продавцы не смогли найти распечатанный лист с буквой «Ю», так что на автомобиле появилась надпись «Тыльпаны». Ошибка привлекла внимание прохожих, и к торговой точке парней выстроились покупатели.

Фото В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта 2

Первый раз продавать тюльпаны новосибирцы решили еще 17-летними подростками. Попросили у родителей деньги и закупили товар.

«Не просто окупились, но и неплохо заработали. Поэтому на следующий год встали снова», — рассказывают студенты.

В 2023-м парни работают в районе площади Калинина – тут большая проходимость, много офисов и жилых домов. А значит поток клиентов обеспечен 2 дня подряд: 7 марта цветы покупают коллегам, 8-го – родственникам.

Фото В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта 3

«Всего закупили 1500 цветков по 45 рублей за штуку. Год назад брали по 37. Ну, что поделаешь, все подорожало. Продаем по 85-90. Берут нормально. За полдня сегодня уже продали 200 штук. Основная жара завтра будет», — объясняют они.

Фото В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта 4

По словам Вадима и Ивана, за три года торговли тюльпанами они ни разу не прогорали.

"Тратишь 70 тысяч рублей, столько же и зарабатываешь сверху", — говорят продавцы.

Фото В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта 5

Даже под конец 8 марта не приходится делать скидку — разбирают все до конца. Самый большой букет в одни руки парни продавали в количестве 60-70 тюльпанов.

«Договорились держать цены»

20-летний новосибирец Дмитрий, несмотря на возраст, тоже не первый год зарабатывает на женском празднике. Тюльпаны он закупает у оптовиков из Краснодарского края, продает по 100 рублей.

Фото В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта 6

По словам парня, в двухдневном бизнесе прогореть довольно сложно, но все же нужно учитывать риски.

"Нужно не забывать, что в машине надо поддерживать температуру для цветов, чтобы они не умерли. Для них оптимально +3 градуса. А это бензин. На это тоже нужно рассчитывать", — объясняет он.

Фото В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта 7

Дмитрий отметил: в 2023 году конкуренция среди цветочников заметно снизилась из-за ситуации в мире. Если годом ранее на парковке площади Ленина тюльпанами торговал целый ряд, то сейчас продавцов поубавилось.

Фото В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта 8

К тому же «тюльпанщики» негласно договорились не снижать цены на цветы, чтобы все смогли окупиться и заработать.

Большие, но по 130

Для Ирины и ее супруга торговля тюльпанами к 8 Марта – настоящий семейный бизнес. Новосибирцы владеют собственной теплицей по выращиванию цветов, так что закупать товар оптом не приходится.

Фото В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта 9

Сибирские тюльпаны, в отличии от завозных, заметно крупнее и ярче. Отсюда и цена – 130-150 за штуку.

Фото В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта 10

Как ранее писал Сиб.фм, на Международный женский день в Новосибирск ввезли 120 тонн цветов.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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