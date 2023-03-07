В Новосибирске прокуратура приняла 840 обращений от мобилизованных

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области рассказала о жалобах мобилизованных.

От мобилизованных и их родственников в Новосибирской области в прокуратуру поступило 840 обращений за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. Обоснованными признали 11 жалоб.

«При вмешательстве прокуратуры в Колыванском и Черепановском районах отменили решения о мобилизации отца троих несовершеннолетних детей и супруга, ухаживающего за женой-инвалидом 1 группы. В Бердске вернули домой мобилизованного, ранее не проходившего военную службу. В прокуратуре Сузунского района удовлетворили жалобу о призыве родственника с хроническими заболеваниями», — уточнили в прокуратуре.

Также в течение прошлого года центр консультаций в НВВКУ принял 221 человека. Удалось выявить нарушения трудовых прав мобилизованных, а также их семей. Восстановлены права 10 граждан, а виновных в нарушениях привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее в правительстве НСО рассказали, как подать заявку на реабилитационный сертификат для участников СВО.