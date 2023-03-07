Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске сотрудники ГИБДД подарили цветы водительницам на 8 Марта

Фото В Новосибирске сотрудники ГИБДД подарили цветы водительницам на 8 Марта
Фото В Новосибирске сотрудники ГИБДД подарили цветы водительницам на 8 Марта

Фото: ГИБДД Новосибирска

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили автомобилисток с Международным женским днём.

В Новосибирске сотрудники ГИБДД поздравили водительниц с Международным женским днем. Праздничная акция «Цветы для автоледи» прошла во вторник, 7 марта, сообщили в Госавтоинспекции.

Фото В Новосибирске сотрудники ГИБДД подарили цветы водительницам на 8 Марта 2

«Инспекторы ГИБДД останавливали женщин, находившихся за рулем, желали им счастья, любви и безопасных дорог. Автомобилисткам дарили цветы и просили быть внимательными и осторожными во время движения. Временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции города Новосибирска Роман Мельников отметил, что в нашем городе женщины водят автомобили аккуратнее мужчин и гораздо реже попадают в автодорожные происшествия», — сказано в сообщении.

Фото В Новосибирске сотрудники ГИБДД подарили цветы водительницам на 8 Марта 3

Ранее Сиб.фм сообщал, что военнослужащие ВАИ и военной полиции ЦВО останавливали на новосибирских дорогах машины, которыми управляли женщины. Прекрасных женщин просили покинуть салон автомобиля. Женщины не скрывали свои радостные эмоции, особенно те, у кого мужья сейчас находятся в зоне СВО. Военные в ответ получали радостные женские улыбки.

Напомним, праздничные мероприятия пройдут 8 марта во многих учреждениях: даже заключённые колонии №9 будут блистать на сцене.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11530
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
10271
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8498
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8243
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
7898
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7118
Поздравления с 8 Марта для коллег: новые красивые открытки с Международным женским днем
7057
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну