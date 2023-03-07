В Новосибирске сотрудники ГИБДД подарили цветы водительницам на 8 Марта

Фото: ГИБДД Новосибирска

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили автомобилисток с Международным женским днём.

В Новосибирске сотрудники ГИБДД поздравили водительниц с Международным женским днем. Праздничная акция «Цветы для автоледи» прошла во вторник, 7 марта, сообщили в Госавтоинспекции.

«Инспекторы ГИБДД останавливали женщин, находившихся за рулем, желали им счастья, любви и безопасных дорог. Автомобилисткам дарили цветы и просили быть внимательными и осторожными во время движения. Временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции города Новосибирска Роман Мельников отметил, что в нашем городе женщины водят автомобили аккуратнее мужчин и гораздо реже попадают в автодорожные происшествия», — сказано в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что военнослужащие ВАИ и военной полиции ЦВО останавливали на новосибирских дорогах машины, которыми управляли женщины. Прекрасных женщин просили покинуть салон автомобиля. Женщины не скрывали свои радостные эмоции, особенно те, у кого мужья сейчас находятся в зоне СВО. Военные в ответ получали радостные женские улыбки.

Напомним, праздничные мероприятия пройдут 8 марта во многих учреждениях: даже заключённые колонии №9 будут блистать на сцене.