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общество

В Новосибирской области насчитали 230 женщин старше 100 лет

Фото В Новосибирской области насчитали 230 женщин старше 100 лет
Фото В Новосибирской области насчитали 230 женщин старше 100 лет

Фото: Pixabay.com

Больше 200 долгожительниц насчитали в Новосибирской области.

В Новосибирской области на начало 2022 года проживало 230 женщин старше 100 лет. Об этом сказано в отчёте Новосибирскстата, приуроченном к Международному женскому дню. Также в регионе насчитали 76,3 тысячи женщин старшей 80 лет.

Средний возраст женщин в Новосибирской области — 42,4 года. Как отметили в Новосибирскстате, в городской местности женское население моложе, чем в сельской — 42,3 против – 42,7 года.

По данным начала 2022 года, в регионе проживали 1485,9 тысячи женщин, которых большинство – 53,4% от общего количества населения.

Большинство представителей прекрасной половины проживает в городах, и только 20% – в сельской местности. Если перевести статистику на русский народный язык, то на 10 девчонок по-прежнему 9 ребят, а где-то даже меньше.

Напомним, сегодня в одном из агентств безопасности сообщили, что женщины воруют в магазинах не реже, чем мужчины.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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