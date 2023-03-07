В Новосибирской области насчитали 230 женщин старше 100 лет

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Больше 200 долгожительниц насчитали в Новосибирской области.

В Новосибирской области на начало 2022 года проживало 230 женщин старше 100 лет. Об этом сказано в отчёте Новосибирскстата, приуроченном к Международному женскому дню. Также в регионе насчитали 76,3 тысячи женщин старшей 80 лет.

Средний возраст женщин в Новосибирской области — 42,4 года. Как отметили в Новосибирскстате, в городской местности женское население моложе, чем в сельской — 42,3 против – 42,7 года.

По данным начала 2022 года, в регионе проживали 1485,9 тысячи женщин, которых большинство – 53,4% от общего количества населения.

Большинство представителей прекрасной половины проживает в городах, и только 20% – в сельской местности. Если перевести статистику на русский народный язык, то на 10 девчонок по-прежнему 9 ребят, а где-то даже меньше.

Напомним, сегодня в одном из агентств безопасности сообщили, что женщины воруют в магазинах не реже, чем мужчины.