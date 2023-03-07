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В Новосибирской области станет вдвое больше молодых ученых-стипендиатов

Фото В Новосибирской области станет вдвое больше молодых ученых-стипендиатов
Фото В Новосибирской области станет вдвое больше молодых ученых-стипендиатов

Pixabay.com

В Новосибирской области в 2023 году стипендию правительства региона получат 20 молодых ученых.

Правительство Новосибирской области расширило программу стимулирования научной и инновационной деятельности в регионе. Благодаря внесенным изменениям в этом году 20 молодых ученых будут получать стипендию правительства Новосибирской области — это вдвое больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает портал RuNews24.

Кроме того, число проектов фундаментальных исследований, которые поддерживают областные власти и фонды поддержки научной и инновационной деятельности, также вырастет вдвое. В 2023 году правительство региона собирается поддержать 42 подобных проекта (в прошлом году поддержку получили только 19).

На именные стипендии молодым ученым в Новосибирской области в 2023 года потратят на 2,3 млн. рублей больше, чем год назад. А финансирование совместных научных проектов, которые регион реализует вместе с НФ, увеличится на 21,75 млн. рублей. Еще более внушительная сумма — 100 млн. рублей — будет потрачена на внедрение новых технологий в производство.

Напомним, ранее сообщалось, что новосибирские ученые нашли в Якутии самый древний алмаз в мире.

 

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