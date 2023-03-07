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В Новосибирской области запустили продажу билетов на электрички через бот в Телеграмм

Фото В Новосибирской области запустили продажу билетов на электрички через бот в Телеграмм
Фото В Новосибирской области запустили продажу билетов на электрички через бот в Телеграмм

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Билеты на электрички в Новосибирске можно купить через бот в Телеграмм, который даже льготы учитывает.

В Новосибирской области билеты на электричку теперь можно купить с помощью бота в мессенджере Telegram. По информации пресс-службы компании «Экспресс-пригород», проект был реализован в рамках развития бесконтактных сервисов оплаты.

Чтобы купить билет у бота, нужно привязать к нему свой номер телефона, подписавшись на его канал. После этого можно выбрать дату поездки, станцию отправления и прибытия, электропоезд, вид билета и оплатить поездку с помощью системы быстрых платежей.

Примечательно, что студентам и школьникам бот оформит билет с учетом льгот.

После этого он вышлет вам 2 QR-кода: один для прохода через турникеты на станциях, а другой — для предъявления контролеру при посадке.

Для быстрого перехода в чат-бот можно отсканировать соответствующий QR-код на станциях и остановочных пунктах региона.

Подробную информацию о новом способе приобретения билета можно получить на сайте перевозчика.

Напомним, ранее сообщалось, что новые пригородные электропоезда серии ЭП2Д пополнили парк подвижного состава, курсирующего в Новосибирской области.

 

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