В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать живые цветы к 8 марта

Фото: Сиб.фм

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области напомнили правила выбора живых цветов в преддверии Международного женского дня.

Специалисты Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, как правильно выбрать букет живых цветов на 8 марта. По словам экспертов, стебель не должен быть слишком сухим. Лучше всего выбирать полураскрытые цветы, пишет sovainfo.ru.

Кроме того, в Роспотребнадзоре заметили, что у цветов не первой свежести лепестки выглядят слабыми, вялыми и слегка подсохшими, они будут осыпаться при любом прикосновении.

А чтобы сохранить растения как можно дольше, не следует оставлять их надолго без воды. Если же с цветами нужно долго находиться в дороге, лучше всего надежно укрыть их от ветра и осадков. Уже дома перед тем, как поставить цветы в вазу, в Роспотребнадзоре порекомендовали обработать стебли.

Напомним, шеф повар назвал блюдо на завтрак, которое удивит любую женщину 8 марта.