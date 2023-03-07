В России количество самозанятых женщин увеличилось до 42%

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Аналитики выяснили, как изменилось число женщин среди самозанятых с 2019 года.

Эксперты провели исследование и установили, как ежегодно менялось число самозанятых женщин, начиная с 2019 года. Так, в 2019 году среди самозанятых было 27% женщин, в 2020 году — 31%, в 2021 году — 37%, в 2022 году — 42%, передает RT.

Аналитики также выяснили, что большинство женщин, регистрируясь в качестве самозанятых, часто совмещают эту работу с основной. По их мнению, это связано с тем, что они более осторожны при принятии финансовых решений.

Как объяснил основатель платформы для самозанятых Павел Зюков, многие оформляют этот статус на время декретного отпуска. При этом средний чек у самозанятых женщин на 10—15% ниже, чем у мужчин, работающих в аналогичных отраслях.

Напомним, аналитики назвали способ распознать телефонных лжеполицейских.