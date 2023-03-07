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В России поезд дальнего следования впервые поведет женщина

Фото В России поезд дальнего следования впервые поведет женщина
Фото В России поезд дальнего следования впервые поведет женщина

Freepik, authors: Serjio74

Россиянка Оксана Соколова стала первой женщиной-машинистом, которая повела поезд дальнего следования по маршруту Томск-Адлер.

Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова вышла в свой первый самостоятельный рейс 6 марта . Женщина ведет поезд №115 по маршруту Томск – Адлер. Она будет управлять им до станции Дружино, пишет RuNews24.ru.

Отмечается, что Соколова получила удостоверение машиниста электровоза январе 2023 года. Она стала первой в РЖД женщиной, которая получила такую должность. Допуск к самостоятельной работе она получила после трехмесячной практики в сопровождении опытного наставника.

По словам женщины, эта работа была ее мечтой с самого детства.

Напомним, в Новосибирске поезда метро украсили к 8 Марта.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Россия
РЖД
поезд
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