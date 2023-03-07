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В Самаре предложили давать женам военнослужащих отпуска одновременно с мужьями

Фото В Самаре предложили давать женам военнослужащих отпуска одновременно с мужьями
Фото В Самаре предложили давать женам военнослужащих отпуска одновременно с мужьями

Samregion.ru

В Самарской области впервые в стране был создан социальный паспорт семьи военнослужащего и проект «Возвращение».

В Самарской области внедряют новые инициативы по обеспечению комфортной жизни семей военнослужащих, отправившихся в зону спецоперации. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

К примеру, недавно Президент России Владимир Путин одобрил самарскую практику помощи семьям бойцов под названием «социальный паспорт военнослужащего», которая также легла в основу проекта «Возвращение», направленного на обеспечение комплексной адаптации участников СВО, вернувшихся домой.

После того, как Президент РФ озвучил в послании Федеральному собранию необходимость предоставлять участникам СВО 14 дней отпуска раз в полгода, жены военнослужащих обратились с предложением о предоставлении им отпуска одновременно с пришедшими на побывку мужьями.

Губернатор Самарской области пообещал, что сделает все возможное, чтобы такое решение было принято и договорится с работодателями.

«Мы постараемся сделать все, чтобы наши бойцы, приехав домой, поправили здоровье, восстановили душевные силы и почувствовали наше уважение, заботу и почет, которым сегодня должна быть окружена каждая семья военнослужащего», — подчеркнул он.

Напомним, в Новосибирской области семьи мобилизованных участников СВО с 21 сентября 2022 года пользуются компенсацией расходов на оплату услуг ЖКХ. А дети, отцы которых были мобилизованы, будут до 11 класса обеспечены бесплатным питанием. Также семьям мобилизованных положена 100% компенсация платы за детский сад.

 

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