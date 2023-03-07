Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В воздухе Советского района Новосибирска нашли два ядовитых вещества

Фото В воздухе Советского района Новосибирска нашли два ядовитых вещества
Фото В воздухе Советского района Новосибирска нашли два ядовитых вещества

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В воздухе Новосибирска обнаружили избыток формальдегида и диоксида азота.

Сотрудники Западно-Сибирском УГМС сообщили о превышении предельно допустимой концентрации диоксида азота и формальдегида в воздухе Советского района Новосибирска. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Согласно данным измерительных приборов, уровень диоксида азота в воздухе в 1,1 раза превышает предельный уровень, а уровень формальдегида – в 2,2 раза.

90% диоксида азота в атмосфере обеспечивают выхлопные газы автомобилей. Избыток этого вещества в воздухе плохо переносят дети, люди, страдающие астмой, заболеваниями сердца и дыхательных путей.
К высокой концентрации формальдегида приводит работа промышленных предприятий и табачный дым. Формальдегид негативно влияет на слизистые оболочки и кожу, становится причиной аллергии, сыпи и зуда.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил загрязнение воздуха климатическими условиями.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
погода
воздух
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11501
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
10237
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8468
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8212
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
7882
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7029
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6903
Поздравления с 8 Марта для коллег: новые красивые открытки с Международным женским днем