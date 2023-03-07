В воздухе Советского района Новосибирска нашли два ядовитых вещества

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В воздухе Новосибирска обнаружили избыток формальдегида и диоксида азота.

Сотрудники Западно-Сибирском УГМС сообщили о превышении предельно допустимой концентрации диоксида азота и формальдегида в воздухе Советского района Новосибирска. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Согласно данным измерительных приборов, уровень диоксида азота в воздухе в 1,1 раза превышает предельный уровень, а уровень формальдегида – в 2,2 раза.

90% диоксида азота в атмосфере обеспечивают выхлопные газы автомобилей. Избыток этого вещества в воздухе плохо переносят дети, люди, страдающие астмой, заболеваниями сердца и дыхательных путей.

К высокой концентрации формальдегида приводит работа промышленных предприятий и табачный дым. Формальдегид негативно влияет на слизистые оболочки и кожу, становится причиной аллергии, сыпи и зуда.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил загрязнение воздуха климатическими условиями.