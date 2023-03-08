Банально: россиянки перечислили подарки на 8 Марта, которые не обрадуют ни одну женщину

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Современная индустрия подарков шагнула далеко за самые смелые творческие границы. Но многие мужчины, двигаясь по натоптанной колее, преподносят из года в год огни и те же банальные презенты к 8-му Марта. Женщины устали это терпеть и открыто заявили о предсказуемых, а значит нежелательных сюрпризах.

В преддверие Международного женского дня сервисы «Работа.ру» и ЮMoney затеяли традиционное совместное исследование на тему самым провальных мужских подарков к 8-му Марта. Его результаты появились на днях в открытых источниках. Ознакомившись с ними, многие мужчины будут удивлены, обнаружив там предметы, которые они обычно преподносят своим любимым девочкам, девушкам, женщинам.

Провальные презенты к 8-му Марта

1. Подавляющее большинство (60 %) опрошенных россиянок, не задумываясь назвали самый надоевший и банальный подарок в честь первого весеннего праздника – нижнее бельё и «прикольные» носочки.

2. Другим массово нежелательным подарком (36 %) оказалась одежда и обувь. В 35-ти процентах случаев россиянки не любят получать их в качестве весеннего сюрприза.

3. Чуть меньше предыдущей позиции, а точнее 35 % опрошенных жительниц нашей страны заявили, что устали получать в подарок на праздник весны и тепла банальнейший набор для ванны (гели для душа, шампуни, мыло и т.п.).

4. Практически четверть россиянок сочли неудачным подарком в 8-му Марта алкоголь (27 %) и скидочные купоны в различные магазины (23 %).

Чем обрадовать любимую?

В пику вышеописанного провального списка, исследователи подготовили и рейтинг уместных презентов к Международному женскому дню.

1. Почти половина (49 %) россиянок, принявших участие в предпраздничном опросе, сочли приемлемыми подарками гастрономические угощения и сладости.

2. Чуть меньшее количество респондентов (46 %) выразили желание получить в подарок хороший букет цветов.

3. Сертификатом в магазин вполне будут рады, по их же словам, 41 % россиянок.

4. Тематические сувениры ожидают получить 26 % опрошенных, и всего 17 % оценят красивую открытку.

Любопытно, но косметика и парфюмерия заняли одну и ту же позицию и набрали равное количество голосов как одновременно и желанный и как неуместный подарок (ох уж это вечное женское «сама не знаю, что хочу»).