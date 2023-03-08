Космонавт из Новосибирска Кикина вернется на Землю 9 марта

Фото: Роскосмос

Космонавт Анна Кикина из Новосибирска готовится возвращаться на Землю.

Новосибирский космонавт Анна Кикина вернется на Землю в четверг, 9 марта. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Напомним, сибирячка Кикина на данный момент — единственная женщина среди россиян на МКС. Она совершила первый полет в космос в октябре прошлого года по совместной программе Роскосмоса и американской NASA.

Возвращаться на землю она будет на корабле Crew Dragon. Сейчас она подготавливается к возвращению домой — тренируется в пневмовакуумных штанах и примеряет костюм ортостатической неустойчивости. Её сменит Андрей Федяев, которому она передаст свои обязанности.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска поручил подготовить встречу космонавта Анны Кикиной с молодежью.