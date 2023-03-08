МЧС предупредило жителей Новосибирска о сильном ветре 8 марта

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области 8 марта ожидается сильный ветер.

В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили жителей региона о плохой погоде 8 марта.

По данным синоптиков, в среду ожидаются осадки, местами сильные, в виде снега, мокрого снега. Днем будет идти дождь, на дорогах сильная гололедица, а на улицах метель. Ветер усилится до 18-23 м/с.

Из-за непогоды могут повредиться линии связи и электропередачи, а также могут падать деревья и другие конструкции.

Жители Новосибирска накануне получили СМС-сообщения с предупреждением о плохой погоде.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области ожидается похолодание до -20 градусов мороза в марте