В Новосибирской области ожидается похолодание до -20 градусов мороза в марте

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области оттепель сменится сильными морозами до -20 градусов.

В Новосибирской области температура воздуха опустится до -20 градусов мороза. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

По данным гидрометцентра, 9 марта, температура в области составит от -11 до -16 градусов, а местами до -21. Днем будет гораздо теплее, температура поднимется до -3...-8 градусов.

Ожидается небольшой снег, местами метели. Кроме этого, возможен усиленный ветер с порывами до 15-17 м/с.

В Новосибирске похолодание будет менее резким. Ночью на четверг, 9 марта, столбик термометра в Новосибирске покажет -6...-8 градусов, а днём потеплеет до -3...-5 градусов.

Весь день будет идти небольшой снег. Ветер обещают со скоростью 7-12 м/с, днём порывы ослабнут до 4-9 м/с.

Как ранее писал Сиб.фм, с 6 по 12 марта в Новосибирске прогнозируют мокрый снег и сильный гололёд