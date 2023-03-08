Мэр Новосибирска Локоть поздравил женщин с 8 марта

Фото: тг-канал Анатолия Локтя
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил сибирячек с Международным женским днем.
Анатолий Локоть поздравил всех сибирячек с 8 марта.
"Сегодня нет ни одной сферы, где бы ни присутствовали женщины. В политике, в общественной жизни, в трудовом коллективе, в семье — роль женщины огромна и неоспорима. Вы — нравственная опора нашего общества, его душа, источник вдохновения. Сегодня, в непростое для нашей страны время, вы даете нам силы для преодоления трудностей, достижения намеченных целей", — отметил Локоть в своем тг-канале.
Градоначальник пожелал всем женщинам солнечного настроения, гармонии, счастья и крепкого здоровья.
"Пусть эта весна принесёт в вашу жизнь самые добрые перемены, исполнит самые сокровенные желания! Счастья вам, дорогие женщины", — говорит в своем сообщении Локоть.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске сотрудники ГИБДД подарили цветы водительницам на 8 Марта.
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