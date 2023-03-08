Под Новосибирском пассажиры выталкивали застрявший в снегу автобус

Фото: сообщество в "ВК" "АвтоБердск"

В Новосибирской области пассажиры автобуса выталкивали застрявший в снегу транспорт.

В Бердске, в среду 8 марта, пассажиры рейсового автобуса №1 помогали водителю вытолкать общественный транспорт, который застрял в снегу. Об этом сообщили в группе в "ВК" "АвтоБердск".

В сообщении уточняется, что автобус забуксовал на улице Ключевая. На опубликованном видео видно, что пассажиры пытаются раскачкой сдвинуть транспорт. Получилось ли у них своими силами вернуть автобус на маршрут, не уточняется.

Подобный случай не первый в этом году. Напомним, в Новосибирске на ОбьГЭС пассажиры выталкивали из снега автобус №88.