Под Новосибирском пассажиры выталкивали застрявший в снегу автобус

Фото: сообщество в "ВК" "АвтоБердск"
В Новосибирской области пассажиры автобуса выталкивали застрявший в снегу транспорт.
В Бердске, в среду 8 марта, пассажиры рейсового автобуса №1 помогали водителю вытолкать общественный транспорт, который застрял в снегу. Об этом сообщили в группе в "ВК" "АвтоБердск".
В сообщении уточняется, что автобус забуксовал на улице Ключевая. На опубликованном видео видно, что пассажиры пытаются раскачкой сдвинуть транспорт. Получилось ли у них своими силами вернуть автобус на маршрут, не уточняется.
Подобный случай не первый в этом году. Напомним, в Новосибирске на ОбьГЭС пассажиры выталкивали из снега автобус №88.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают