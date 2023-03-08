Под Новосибирском три недели ищут 89-летнюю бабушку

Фото: Лиза Алерт НСО

Под Новосибирском родственники не обнаружили бабушку в своем доме 16 февраля.

В Тогучинском районе Новосибирской области с 17 февраля ищут 89-летнюю Галактионову (Тремасову) Анну. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Как сообщила корреспонденту Сиб.фм руководитель пресс-службы "ЛизаАлерт" Новосибирской области Ольга Бобкова, бабушка 16 февраля позвонила родственникам и попросила приехать.

"Договорились, что родственник приедет на следующий день. Утром 17 февраля её не обнаружили дома", — отметила Бобкова.

Уточняется, что ранее Галактионова Анна не пропадала. Сейчас на связь она не выходит.

Приметы пожилой женщины: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Как ранее писал Сиб.фм, В Новосибирске больше 20 дней ищут 17-летнюю девушку.