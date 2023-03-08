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Попавшему под поезд лису ампутировали лапы в Новосибирске

Фото Попавшему под поезд лису ампутировали лапы в Новосибирске
Фото Попавшему под поезд лису ампутировали лапы в Новосибирске

Фото: animal_nsk

Попавший под поезд лис после ампутации ходит на двух лапах.

Попавшему под поезд лису в прошлом году, пришлось ампутировать лапы. Об этом сообщили в группе защиты животных animal_nsk в соцсети в "ВК".

Напомним, животное нашли на разъезде Иня в июне 2022 года. Лису перерезало лапы поездом, из-за чего его жизнь оказалась в опасности. Зоозащитники абрали хищника себе и выхаживали более полугода.

К сожалению, лапы в итоге пришлось ампутировать. Однако благодаря своевременному лечению лисёнок выжил и теперь чувствует себя хорошо.

«Все ранки зажили, шёрстка вся отросла, он повзрослел, возмужал и превратился в настоящего лиса. Мы можем смело сказать — жизнь спасена!» — отметили зоозащитники.

Как ранее писал Сиб.фм, мужчина из Новосибирска пристроил к себе новосибирского "Хатико", который искал хозяина в трамвае.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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