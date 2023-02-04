Житель Новосибирска забрал на передержку «Хатико» из трамвая

Фото: группа в "ВК" "Потеряшки-НСК", предоставлено Степаном Н.

Мужчина из Новосибирска пристроил к себе новосибирского "Хатико", который искал хозяина в трамвае.

В среду, 1 февраля, в группе "ВК" "Потеряшки-НСК" разместили информацию, что грустная немецкая овчарка катается в трамвае и ищет хозяина.

"Катается на 13 трамвае и сильно грустит. Собака спокойная и идёт на контакт", — сообщили в сообществе.

Объявление быстро разлетелось по всему городу. Одни благодарили водителя, что не выгоняет животное на улицу.

"Большое спасибо водителю, что не выгоняет на мороз. Видимо, человек с большим сердцем", — написала одна девушка.





Другие просили сообщить местоположение собаки, чтобы взять на передержку, однако найти "Хатико" не удавалось. В пятницу, 3 февраля, появилась информация от Арсена, который сообщил, что его приятель забрал собаку к себе и ждет хозяина.

"Собака на передержке у моего товарища, хозяин найдись", — отметил Арсен.

Журналист Сиб.фм связался со Степаном, который на время пристроил овчарку к себе.

По его словам, он нашел собаку по пути на работу. Обратил внимание, что она мечется и не знает куда деться.

"Дорогу переходит сначала в одну, потом в другую сторону, в магазины заглядывает. Будто что-то ищет. Стало понятно, что потерялась", — поделился сибиряк.





После этого, новосибирец подозвал собаку и успокоил.

"В итоге, она побежала на работу со мной. Позже встретил коллегу, который уже возился с потеряшками. Он сказал, что будет искать хозяина, но собаку нужно куда-то пристроить. Вот я и забрал ее. Она на удивление спокойная и доброжелательная", — сетует Степан.

Если хозяин не найдется, то собаку отдадут кинологу. Кроме этого, парень добавил, что собака раньше жила на улице и к квартире не приучена.

Как ранее писал Сиб.фм, сбежавшую из аэропорта «Толмачево» собаку нашли спустя 2 месяца под Новосибирском.