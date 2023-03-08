«Сибирь» проиграла четвёртый матч плей-офф КХЛ против «Авангарда»

Фото: ХК «Сибирь»
ХК «Сибирь» уступил «Авангарду» в очередном матче плей-офф.
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» 1:4 на домашней площадке. Четвёртый матч первого раунда плей-офф КХЛ прошёл вечером в среду, 8 марта. За новосибирскую команду отличился Пьянов.
Следующий матч пройдёт в Омске 10 марта.
Напомним, в понедельник, 6 марта, в Новосибирске прошел третий матч серии плей-офф «Сибири» против «Авангарда». Команда из Омска одержала победу со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
Общий счёт в серии — 1:3 в пользу омичей.
Напомним, 2 марта «Сибирь» обыграла ХК «Авангард» в первом матче плей-офф.
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