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«Сибирь» проиграла четвёртый матч плей-офф КХЛ против «Авангарда»

Фото «Сибирь» проиграла четвёртый матч плей-офф КХЛ против «Авангарда»
Фото «Сибирь» проиграла четвёртый матч плей-офф КХЛ против «Авангарда»

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» уступил «Авангарду» в очередном матче плей-офф.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» 1:4 на домашней площадке. Четвёртый матч первого раунда плей-офф КХЛ прошёл вечером в среду, 8 марта. За новосибирскую команду отличился Пьянов.

Следующий матч пройдёт в Омске 10 марта.

Напомним, в понедельник, 6 марта, в Новосибирске прошел третий матч серии плей-офф «Сибири» против «Авангарда». Команда из Омска одержала победу со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

Общий счёт в серии — 1:3 в пользу омичей.

Напомним, 2 марта «Сибирь» обыграла ХК «Авангард» в первом матче плей-офф.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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