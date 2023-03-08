Телеведущий Влад Кадони поздравил женщин Новосибирска с 8 Марта

Фото: ТВ3

Новосибирец Влад Кадони поздравил женщин с Международным женским днем.

Влад Кадони — эзотерик, парапсихолог, участник и ведущий различных тв-проектов. Совсем недавно зрители могли видеть его в детективном реалити «Наследники и самозванцы» на канале ТВ-3. Кадони считался главным провокатором шоу, который не боялся откровенно выражать свое мнение. Такое поведение не всем пришлось по вкусу, но сделало Влада одним из самых ярких участников программы. И в преддверии Международного женского дня этот дерзкий и непредсказуемый шоумен поздравил землячек из родного Новосибирска с праздником.





«Мне кажется у большинства женщин в этот день есть ожидание. Ожидание праздника, подарков, внимания и если эта энергия не реализовывается, то происходит трансформация в негатив, который может просуществовать не один месяц после. Я бы пожелал нашим красавицам в этот день не ждать чего-то, а делать настроение себе, другим и настраиваться лишь на позитив, а все остальное приложится. И даже если тот от кого вы ждали поздравления больше всего, сделал это не так, как вы хотите или не дай бог вообще забыл вас поздравить, помните, что в извинениях мужчины бывают более щедры, чем в поздравлениях. Но и о своих чувствах вы должны говорить открыто. Открыто и мягко».







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