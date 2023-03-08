В Новосибирске 8 марта прошёл концерт для жён и матерей участников СВО

Фото: Анатолий Локоть/тг

Жён и матерей новосибирских военнослужащих поздравили с Международным женским днём.

В ККК им. Маяковского 8 марта прошёл концерт «Там, где любовь», посвящённый Международному женскому дню. На выступление пригласили жён и матерей участников специальной военной операции, рассказал в своём телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Пожелал нашим любимым женщинам счастья, улыбок и хорошего настроения. Этот концерт мы провели, чтобы праздник был не только вокруг них, но и в их сердцах», — сообщил Локоть.

Со сцены сибирячек поздравил актёр Дмитрий Харатьян, который исполнил песни из кинотрилогии «Гардемарины». Программа концерта состояла из песен, прозвучавших в фильмах «31 июня», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-бич опять идут дожди», «Бриллиантовая рука» и других композиций Александра Зацепина.

Напомним, ранее композитор Александр Зацепин поздравил женщин Новосибирска с 8 Марта.