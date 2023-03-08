Композитор Александр Зацепин поздравил женщин Новосибирска с 8 Марта

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Родившийся в Новосибирске известный композитор записал поздравление с Международным женским днём.

Российский композитор из Новосибирска Александр Зацепин поздравил женщин из столицы Сибири с 8 Марта. Видеообращение опубликовала вице-мэр Анна Терешкова в своём телеграм-канале.

«Дорогие друзья! Сегодня женщин Новосибирска поздравил наш великий композитор Александр Зацепин! Свое детство и юность он провел в Новосибирске, поэтому всегда с любовью отзывается о городе и его прекрасных людях!», — подписала видео Терешкова.

Напомним, ранее участник спецоперации записал стихотворение собственного сочинения в честь Международного женского дня. Военнослужащий — выпускник НВВКУ.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске сотрудники ГИБДД подарили цветы водительницам на 8 Марта.