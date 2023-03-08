Выпускник НВВКУ записал стихотворение в честь 8 Марта в зоне СВО

Фото: АСТ-54

Новосибирский военнослужащий посвятил стихотворение женщинам.

Участник спецоперации записал стихотворение собственного сочинения в честь Международного женского дня. Видео опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black». Военнослужащий — выпускник НВВКУ.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил сибирячек с Международным женским днем.

"Сегодня нет ни одной сферы, где бы ни присутствовали женщины. В политике, в общественной жизни, в трудовом коллективе, в семье — роль женщины огромна и неоспорима. Вы — нравственная опора нашего общества, его душа, источник вдохновения. Сегодня, в непростое для нашей страны время, вы даете нам силы для преодоления трудностей, достижения намеченных целей", — отметил Локоть в своем тг-канале.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске сотрудники ГИБДД подарили цветы водительницам на 8 Марта.