В Новосибирске мужчины выстроились в очереди за цветами 8 марта

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

На Международный женский день мужчины выстроились в очереди за тюльпанами.

В Новосибирске мужчины готовятся поздравлять своих женщин, матерей и дочерей с Международным женским днем. Для этого они выстроились в очереди за цветами в разных местах города.





Цветочные магазины, киоски в метрополитене и уличные продавцы работают без перерывов. С самого утра к ним идут новосибирцы за тюльпанами и шариками, чтобы обрадовать своих любимых женщин.







Напомним, в Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта. Тюльпаны продают из багажников автомобилей с 8 утра и до последнего клиента. При этом, если 7 марта большинство покупателей только «присматривается» к ассортименту и ценам, то уже 8-го начинается настоящая жара. Продавцы утверждают, что за двое суток делают минимум 100 тысяч рублей выручки — на выброс почти ничего не остается.