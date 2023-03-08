В Новосибирске опубликована афиша мероприятий на 8 марта - куда сходить

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, Кинопоиск, "ВК" ORBAKAITE_NSK

В Новосибирске 8 марта пройдет много мероприятий — концерты, выставки, шоу и многое другое.

В Новосибирске опубликована афиша мероприятий на Международный женский день. Среди них — как платные, так и бесплатные. Публикуем список мест, которые можно посетить в 8 марта.





Концерт «Праздник весны в НОВАТе» 6+

Пройдет 8 марта в 18:00.

Праздник весны в НОВАТе – праздничный концерт в 2-х отделениях с участием солистов Новосибирской оперы.

Этот весенний концертный цикл, впервые появившийся в афише театра в 2018 году, приурочен к первому празднику весны – Международному женскому дню 8 марта.

Все концерты цикла объединяет настроение весны – пробуждение природы, светлых надежд, радостных ожиданий; они наполнены музыкой весны, любви, светлым, теплым, романтическим музыкальным колоритом. В программах праздничных весенних концертов всегда царит вокал, а главные герои на сцене – солисты Новосибирской оперы, которые вместе со всеми ждут прихода весны и готовы поделиться со слушателями-зрителями красками своих голосов и позитивными эмоциями.

Балет «Баядерка» 12+

Пройдет 8 марта в 18:00 в "НОВАТе".

Трагическая история любви индийской храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора оживает в удивительных танцах балета «Баядерка». Одно из лучших произведений классического наследия вот уже полтора столетия завораживает гармоничным сплетением высокой классической хореографии и экзотической роскоши.

Начо Дуато создал версию спектакля, приближенную к оригиналу Мариуса Петипа. Сохранилась привычная последовательность сцен и драматургических кульминаций, остались в неприкосновенности канонические фрагменты танцевального текста. Вместе с тем балет больше не перегружают статичные мимичные эпизоды, на смену им пришел дивный пластический орнамент.

Концерт Кристины Орбакайте, 12+





Пройдет 8 марта в 19:00 на сцене ДКЖ.

Зрителей ждет современное свето-музыкальное шоу с выступлением певицы и танцевальной группы, фееричными костюмами и незабываемыми художественными образами.

В шоу прозвучат как новые песни, так и хиты прошлых лет.

За годы творчества Кристина Орбакайте стала символом утонченности и безграничной любви к своим зрителям. Она созидательна, душевна, трепетна. Песни Кристины Орбакайте отзываются теплыми нотками в сердцах и душах каждого, делая мудрее, добрее и светлее.





Концерт «Милым дамам», 12+

Пройдет 8 марта в 18:00 в Музее истории кинофикации и кинопроката Новосибирской области (Каинская, 4).

Весенняя музыка, зажигательные ритмы и красивые мелодии в исполнении гитары, голоса и альта.

Исполнители: Кузнецов Максим (гитара), Тютеева Карина (альт), Станисал Балахчи (вокал).

Максим Кузнецов – дирижёр, музыкальный менеджер, руководитель Digital space orchestra, гитарист, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Карина Тютеева – Выпускница Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки по классу альта, магистр (2022). Является лауреатом всероссийских и международных конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Испании, Франции и Австрии. Является постоянным участником международных фестивалей, таких как «Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета» в Москве и в Сочи, «Транссибирский арт-фестиваль» под художественным руководством Вадима Репина, фестивали под худ. руководством Дениса Мацуева «Звезды на Байкале» в Иркутске и «Crescendo» в г.Анси (Франция). Отличительной чертой исполнительского творчества Карины является тонкое и проникновенное чувствование музыки, глубокое погружение в замысел произведения, мягкость звучания инструмента вместе с яркой и разнообразной передачей интерпретации сочинений.

Особенности женской охоты», спектакль (16+)

Пройдет 8 марта в 15:00 в театре эстрады и кабаре (ул. Челюскинцев, 15, к. 2).

Героиня спектакля Аня решает устроить настоящую охоту на Игоря, чтобы вырвать его из сердца и забыть. Она подговаривает подруг соблазнить Игоря. Одна притворяется женщиной легкого поведения, другая — богатой эфиопкой... К Игорю подсылают даже учительницу младших классов. Но он не испытывает к этим женщинам того, что испытывает к Ане, — любви...

Моя дорогая, песни и стихи, 18+

Пройдет 8 марта в 17:00 в кабаре кафе "Бродячая собака" (ул. Каменская, д.32).

Ольга Санина — вокал, клавишные

Михаил Клюшников — гитара

Стендап для милых дам, 16+

Пройдет 8 марта в 19:00 в баре "Jonathan" (Красный проспект, 22).

Праздничное мероприятие для всех зрителей, которые хотят провести 8 марта смешно. Самые надёжные комики города и только проверенные монологи на сцене камерного Пилпомера.

Выставка «Синяя птица». Путь спектакля», 12+

Пройдет с 8 по 14 марта в Новосибирском государственном краеведческом музее (Красный пр-кт, д 23).

«Синяя Птица» один из символов МХТ . Разгадка символизма на сцене МХТ, Морис Метерлинк и Станиславский.

история создания спектакля, эскизы, макеты, костюмы, инсталляции — размышления современных художников на тему Синей птицы.

В истории Московского Художественного театра спектакль «Синяя птица»занимает особое место. Это пример волшебства, возникшего как будто ниоткуда. При этом формула чуда оказалась столь точна и такого стойкого свойства, что ее хватило на много десятилетий. Мерцающее обаяние «Синей птицы» могли ощутить на себе зрители и десятых, и сороковых, и семидесятых годов ХХ века. И даже нового тысячелетия.Морис Метерлинк отдал свою пьесу в Художественный театр в 1906 году,предоставив московской труппе право первой постановки. Но премьера состоялась лишь через полтора года – в сентябре 1908-го. Все это время в МХТ искали ключ к символистской сказке бельгийского драматурга.Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве» рассказывает о том, как неожиданно и счастливо вместе с Леопольдом Сулержицким и художником Владимиром Егоровым они набрели на идею использовать для оформления черный бархат, как поняли, что именно этот материал способен обеспечить самые фантастические превращения на сцене. Черный бархат и создал таинственную атмосферу этого спектакля, его в буквальном смысле рукотворность – когда все преображалось на глазах у зрителей, а за этими преображениями стояли слуги просцениума, абсолютно невидимые в своих черных костюмах с капюшонами и перчатках.

Концерт «Парижские тайны», 12+

Пройдет 8 марта в 18:00 в Камерном зале Новосибирской филармонии.

Для тех слушателей, кто хочет окунуться в восхитительную атмосферу музыкального Парижа, Эстрадный оркестр Новосибирской филармонии и его солисты представляют по-настоящему волшебную программу. У вас нет необходимости стоять в очереди у туристических автобусов и гадать: прогулка по Сене или Гранд-опера, ночной Монмартр или Елисейские Поля – ведь в этот прекрасный вечер весь музыкальный Париж будет у ваших ног!

Только представьте себе, как здорово прогуляться по бульварам Сен-Мишель и Сен-Жермен; по маленьким уютным площадям, нарядно украшенным праздничной подсветкой и рождественскими елками; по скверикам, сплошь заставленными столиками кафе. А если присесть за один из них с чашечкой ароматного кофе, то среди шумного многоголосья улиц можно услышать и лучшие песни Парижа, которые с годами не стареют, а становятся только милее сердцу.

Завораживающий и яркий голос Мирей Матье с ее Pardonne-moi, Une femme amoureuse сменят темы оркестра Поля Мориа, лирике Les Parapluies De Cherbourg Леграна вторят Les Champs-Élysées и Salut Джо Дассена, а в мелодии популярных кинофильмов вплетутся нехитрые рулады уличного аккордеона. На сцене тихо исполнят «Падает снег», а в сердце зазвучит «Вечная любовь» Сальваторе Адамо.

Спектакль «Безумный день или женитьба Фигаро» 16+

Пройдет 8 марта в 17:00 в Новосибирском областном театре кукол (улица Ленина, 22).

Это спектакль – сюрприз, спектакль, где для взрослой публики выступят только куклы.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Борис Саламчев. Сценография и куклы художника Александры Павловой

В спектакле звучит музыка: Ф. Куперена, Ж. Рамо, Г. Перселла, Г. Телемана и, конечно же, Вольфганга Амадея Моцарта.

Труппа Базиля представляет кукольный фарс по пьесе Пьера-Огюстена Карон де Бомарше.

Комедия «Женитьба Фигаро», среди прочих произведений автора, сделала его самым любимым автором Франции 18 века. Мировой интерес к его произведениям не угасает и в наше время.

В Новосибирск для постановки роскошной комедии для взрослых приглашен признанный мастер, режиссер – «золотомасочник» заслуженный деятель искусств РФ Борис Саламчев – творческий лидер Омского театра кукол.

С детьми можно посетить цирковое представление «Бурлеск».

Пройдет 8 марта в 17:00 в цирке (ул. Челюскинцев, 21).

Новое грандиозное шоу «Бурлеск» — это настоящая жемчужина Российской государственной цирковой компании, созданная на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. Уже больше года новый проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. Новосибирский зритель хорошо знаком с творчеством заслуженного артиста России Гии Эрадзе, знает, ждет и любит все программы Королевского цирка, но в этом году публика увидит совершенно новое грандиозное шоу!

Ярмарка домашних животных "День Хвоста".

Пройдет 8 марта с 11:00 до 18.00 в ТРЦ Сибирский молл.

На мероприятии будет несколько десятков хвостов, главным образом, кошки. Все они привиты, стерилизованы, чипированы, о чем имеют отметку в ветеринарном паспорте.

Гостям, желающим взять кошку, организаторы рекомендуют взять с собой сумку-переноску, а будущим владельцам собак — поводок.

На ярмарке-раздаче будет открыт пункт приема помощи для кошек и собак.

Вход на мероприятие свободный. Организаторы просят лишь не брать с собой своих домашних животных, иначе хвостатые могут поднять большой переполох.

Богини Сибири, выставка, 12+

8 марта, Краеведческий музей, Красный проспект.

Проект представляет визуальное исследование роли и образа женщины в Сибири в трех культурных схемах: традиционных народов региона, православных русских, переехавших на эти территории в XVIII-XIX веках, и советский период. За основу выставки взяты музейные предметы, интерпретированные художником-концептуалистом Евгением Гриневичем в новом прочтении.

Народные промыслы России. Хохлома. Жостово. Гжель. Палех, филимоновская, богородская, дымковская игрушка. Выставка, 12+

Пройдет 8 марта в 11:00 в Художественном музее (улица Свердлова,10).

Экспозиция знакомит с современными традиционными видами прикладного искусства, представленными сегодня в особых формах художественных промыслов. Из нескольких сотен существующих в России промыслов экспонируются самые старинные и наиболее значительные.

Киноафиша

В кинотеатрах будут идти как уже вышедшие в прокат фильмы, так и кинопремьеры.

Изумительный Морис





The Amazing Maurice (2022, Великобритания, Германия)

У кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз «спасает» местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую оплату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное... Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места – к изумлению всех живущих там двуногих.

Жанр: Мультфильм, Семейный

Режиссер: Тоби Генкель , Флориан Вестерманн

В ролях: Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис, Химеш Патель, Герцогиня Мальфи

Чебурашка 6+





Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой! Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать – и мешать! – ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. И многие-многие другие, в чью жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство и приключения!

Жанр: Семейный

Режиссер Дмитрий Дьяченко

В ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева

Поехавшая 16+





После череды неурядиц Аня Смолина решает полностью изменить свою жизнь. Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в Магадан – мириться с мамой, с которой они не общались 13 лет.Жительница мегаполиса, Аня не готова к дороге в 10 тысяч километров, стертым в кровь ногам, опасностям и испытаниям. Она поймет это уже в пути. Но не повернет назад.Сможет ли Аня довериться судьбе и справиться с трудностями, которые ей приготовила долгая дорога, полная невероятных встреч и удивительных пейзажей?

Жанр: Мелодрама, Комедия

Режиссер: Антон Маслов

В ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов.

Беспринципные в деревне 16+





Генералу Хадякову стукнуло 60 лет, и он решает отпраздновать юбилей не на Патриках, а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. Приглашены все любимые герои, но праздник идёт не по плану.Жители Патриков умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания.

Жанр: Комедия

Режиссер: Роман Прыгунов

В ролях: Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Кристина Бабушкина

Эскортница +18

Действие фильма происходит в течение одной ночи в Москве и Дубае. Для всех вокруг Кристина организатор выставок современного искусства, на деле же она организует развлечения для богатых клиентов в самых экзотических местах. На нее работают десятки «элитных» девушек со всего мира. Когда-то в прошлом Кристина тоже работала «хостес» на подобных вечеринках, но, будучи очень амбициозной, она несколько лет назад полностью сменила свой имидж и превратилась в «менеджера» экстра-класса. Благодаря своему активному и коммуникабельному характеру, ей удается всегда быть на гребне волны, заводить новые связи, получать очень богатых клиентов. Но у этой работы есть и обратная сторона – постоянное присутствие криминала, полиции и спецслужб в ее жизни. А также периодические срывы и интриги подопечных девушек, пытающихся оторвать кусок пирога побольше.

Непослушная 18+

Двадцатилетняя Эля — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей, глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается её «купить». Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка всё же решит уйти, он откажется от строительства небоскрёба в лесопарке. Она соглашается, когда Матвей действительно приостанавливает проектные работы. Эля видит себя кем-то вроде героини фильма «Красотка», но Матвей оказывается совсем не тем человеком, которого она себе представляла.

Жанр: Эротическая Драма

Режиссер: Дмитрий Суворов

В ролях: Александр Петров, Анастасия Резник, Ян Цапник, Семён Арзуманов.



Как ранее писал Сиб.фм, в Международный женский день в Новосибирске ожидается оттепель до +2 и сильный снег.