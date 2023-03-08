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В Новосибирске полковник запаса не может поменять паспорт четыре года

Фото В Новосибирске полковник запаса не может поменять паспорт четыре года
Фото В Новосибирске полковник запаса не может поменять паспорт четыре года

Фото: Романов Кирилл / АиФ

В Новосибирске полковник запаса Поляков не может восстановить украденный паспорт.

В Новосибирске полковник запаса Евгений Поляков не может восстановить украденный паспорт четыре года. Об этом пишет «Прецедент».

По данным издания, у офицера украли сумку в кафе в 2019 году, при себе у него остался только партийный билет КПРФ. Он сразу обратился в полицию, но за 4 года документ так и не восстановили.

На вопросы полковника, почему заявление рассматривают так долго, в МВД ответили, что не могут установить его личность.

«Я офицер, в отставку вышел в звании капитана второго ранга (подполковника) 13 лет назад, служил в гарнизоне во Владивостоке. Они направляли запрос туда, но этой части, этой дивизии уже давно не существует. В паспортном столе сказали, что обращались к представителю минобороны, который, якобы, сообщил, что в этой части я никогда не служил», — отметил он.

Как пояснили в МВД «Прецеденту», работа по установлению личности Полякова до сих пор продолжается. Если удастся найти документы, подтверждающие её, паспорт выдадут в установленном законом порядке — в противном случае новосибирцу придётся идти в суд.

Как ранее писал Сиб.фм, офицер-разведчик перечислил самые нужные вещи для участников СВО.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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