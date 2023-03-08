В Новосибирске продают Fix mag за 20 миллионов рублей

Фото: Авито

В новосибирских магазинах Fix mag осталось товаров на сумму более 12 млн рублей.

В Новосибирске на продажу выставили конкурента Fix Price за 20 миллионов рублей. Объявление по продаже бизнеса Fix mag выложили на "Авито".

За 20 миллионов новому владельцу перейдет и товарный остаток, который оценивается на сумму более 12 миллионов рублей. Кроме этого, в стоимость готового бизнеса входят мебель и оборудование, клиентская база, база поставщиков, штат официальных сотрудников, а также сам бренд сети.

Владелец бизнеса отметил, что преимущество данного бизнеса — обширный ассортимент продукции (хозяйственно-бытовые принадлежности, декор, посуда,бытовая химия, косметика, товары для животных,авто и т.д, а также само название "Fix mag", которое якобы сразу повышает выручку.

"Данную сеть можно масштабировать по всей России. ", — пояснили в объявлении.

Причину продажи называют, что собственнику интересны другие направления.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске выставили на продажу бильярд-бар премиум-класса за 100 млн.