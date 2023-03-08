В Новосибирске произошли массовые отключения света из-за сильного ветра

Фото: АО «РЭС»

Неблагоприятные погодные условия привели к отключениям электричества в Новосибирске.

В Новосибирске из-за усиления ветра произошли массовые отключения электричества. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

«Сильные порывы ветра на отдельных участках вызвали падение на них посторонних предметов, что во многих случаях привело к коротким замыканиям, повреждению изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов ЛЭП. Под отключение попали несколько населенных пунктов Новосибирского, Карасукского, Чулымского, Черепановского, районов Новосибирской области, г. Оби. и часть города Новосибирска, Левый берег и Первомайский район», — уточнили в организации.

Ликвидацией последствий на территории Новосибирской области занимаются 16 бригад филиалов АО «РЭС», среди них около 40 человек и 20 единиц техники, в том числе 5 бригад в Новосибирске.

В общей сложности отключения зафиксированы у 14 тысяч человек в регионе, добавили в АО «РЭС». К 13:00 специалисты частично восстановили электроснабжение.

Напомним, в центре Новосибирска из-за сильного ветра оторвало дорожные знаки.