В центре Новосибирска из-за сильного ветра оторвало дорожные знаки

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске ветер усилился до 23 м/с.

В центре Новосибирска возле проектного института "Новосибгражданпроект" оторвало дорожные знаки, висящие над проезжей частью. Об этом сообщили в паблике в "ВК" "АСТ-54".

Напомним, В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили жителей региона о плохой погоде 8 марта.

По данным синоптиков, на Международный женский день новосибирцев ждет теплая погода — до 2 градусов тепла, однако вместе с сильным ветром — до до 18-23 м/с.

Спасатели предупреждали, что из-за непогоды могут повредиться линии связи и электропередачи, а также могут падать деревья и другие конструкции.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области ожидается похолодание до -20 градусов мороза в марте