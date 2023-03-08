В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91

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Группа людей устроила потасовку в новосибирской маршрутке, одна из участниц распылила перцовый баллон.

В Новосибирске несколько пассажиров цыганской наружности устроила драку в маршрутке №91. Инцидент произошёл накануне, 7 марта, пишет издание «Родные берега». По словам очевидцев, в транспорт до Академгородка зашла группа из 6-7 человек.

Конфликт начался после того, как на Бердском шоссе одна из пассажирок заметила, что попутчики пытаются залезть в карман к её соседке. Группа цыган начала вести себя агрессивно и пытаться бить пассажиров, которые разнимали участников перепалки. Несмотря на конфликт, водитель не планировал останавливаться и выгонять дебоширов — в результате пассажирам удалось его заставить это сделать.

Когда зачинщики потасовки выходили, одна из них распылила перцовый баллончик в лицо пассажирке. Все, кто остался в маршрутке, начали кашлять, однако водитель продолжил движение до конечной остановки, утверждает издание. Перевозчик пообещал разобраться в ситуации после выходного 8 марта.

Напомним, ранее житель Новосибирска устроил дебош в самолете и избил бортпроводника.