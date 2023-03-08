Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске задержали мужчину, который 27 лет скрывался под вымышленной личностью за убийство.

В Новосибирске задержали мужчину за убийство 27-летней давности. Он скрывался от правоохранителей под вымышленной личностью. Об этом сообщили в «‎МВД-Медиа»‎.

По данным полиции, мужчина совершил преступление в 1996 году в Сахалинской области. По данным следствия, местный житель и его 18-летний сын купили КамАЗ и приехали забирать грузовик, но получили отказ.

Продавцы грузовика застрелили подростка и избили мужчину, а затем покинули регион. Одного убийцу задержали в 1998 году, а на подельника выйти не удалось.

7 марта полицейским удалось найти совпадения в отпечатках пальцев на месте преступления с отпечатками из Новосибирска. Сотрудники выехали в сибирский регион и задержали предполагаемого преступника.

Оказалось, что преступник приобрел на чёрном рынке паспорт похожего на себя россиянина и все годы жил под его именем. Сейчас его арестовали и заключили под стражу.

Как ранее писал Сиб.фм, СК опубликовал видео допроса предполагаемого убийцы 17-летней девушки в Новосибирске.