В Новосибирске жители Первомайки заметили яркую вспышку света

Фото: АСТ-54

В Новосибирске некая яркая вспышка попала на камеру наблюдения.

Жители Новосибирска обратили внимание на яркую вспышку света в Первомайском районе. Видео в среду, 8 марта, опубликовали в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, вспышку увидели в 4:16 утра.

Как сообщили местные жители, после вспышки произошло отключение электричества.

Напомним, 8 марта в Новосибирске из-за усиления ветра произошли массовые отключения электричества. Ликвидацией последствий на территории Новосибирской области занимаются 16 бригад филиалов АО «РЭС», среди них около 40 человек и 20 единиц техники, в том числе 5 бригад в Новосибирске.

В общей сложности отключения зафиксированы у 14 тысяч человек в регионе, добавили в АО «РЭС». К 13:00 специалисты частично восстановили электроснабжение.

Напомним, в центре Новосибирска из-за сильного ветра оторвало дорожные знаки.