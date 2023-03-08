Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирской области из-за метели ограничили движение автобусов по федеральным дорогам

Фото В Новосибирской области из-за метели ограничили движение автобусов по федеральным дорогам
Фото В Новосибирской области из-за метели ограничили движение автобусов по федеральным дорогам

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Из-за сильного ветра со снегом в Новосибирской области ограничили движение автобусов.

В Новосибирской области из-за метели ограничили движение автобусов по федеральным дорогам. Об этом сообщили в ФКУ «‎Сибупавтодор»‎.

Проезд для рейсовых автобусов перекрыли в среду, 8 марта, с 5 утра до 10 из-за ветра, метели и мокрого снега.

Движение ограничили на трассах Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт». Специалисты на всех трёх федеральных дорогах проводят противогололёдную обработку и очистку снежных заносов.

«‎Сибупавтодор»‎ просит водителей проявлять осторожность при движении, соблюдать дистанцию и скорость, чтобы избежать ДТП.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области ожидается похолодание до -20 градусов мороза в марте.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10517
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8745
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8485
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
8432
Поздравления с 8 Марта для коллег: новые красивые открытки с Международным женским днем
8117
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7422
Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены
7188
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну