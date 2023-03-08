Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Из-за сильного ветра со снегом в Новосибирской области ограничили движение автобусов.

В Новосибирской области из-за метели ограничили движение автобусов по федеральным дорогам. Об этом сообщили в ФКУ «‎Сибупавтодор»‎.

Проезд для рейсовых автобусов перекрыли в среду, 8 марта, с 5 утра до 10 из-за ветра, метели и мокрого снега.

Движение ограничили на трассах Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт». Специалисты на всех трёх федеральных дорогах проводят противогололёдную обработку и очистку снежных заносов.

«‎Сибупавтодор»‎ просит водителей проявлять осторожность при движении, соблюдать дистанцию и скорость, чтобы избежать ДТП.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области ожидается похолодание до -20 градусов мороза в марте.