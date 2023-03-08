Житель Новосибирска проколол колёса нескольких автомобилей

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В Новосибирске неизвестный повредил несколько припаркованных автомобилей.

Новосибирец проколол колёса, поцарапал кузов и разбил лобовое стекло нескольких автомобилей. Об этом сообщил очевидец в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошёл ночью 6 марта.

На записи с камер наблюдения видно, как неизвестный мужчина прокалывает колёса одной из машин у дома №25 на улице Макаренко.

Также мужчину заметили в соседнем дворе, где он проколол три колеса у одной машины и ещё четыре у другой.

Напомним, сегодня под Новосибирском пассажиры выталкивали застрявший в снегу автобус.