Жителей Новосибирска возмутили припаркованные автомобили продавцов тюльпанов

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске жителей возмутили продавцы цветов, паркующиеся на тротуаре.

Жителям Новосибирска не нравится, что сотрудники ГИБДД не обращают внимание на продавцов тюльпанов, которые встают на тротуары. Жалобы на бизнесменов появились в паблике в "ВК" "АСТ-54".

Неправильную парковку продавцы тюльпанов организовали на площади Калинина, они паркуются прям на кольце. Также на тротуар встают возле станции метро «Маршала Покрышкина».

«Не город, а базар какой-то!», — жалуется житель города.

В комментариях сообщества жители разделились на два лагере. Одни писали, что люди так зарабатывают себе на жизнь и они ничем не мешают, другие, что цветочники создают помехи пешеходам и водителям, из-за чего им следует выписать штрафы.

"Где ГИБДД? Почему они не штрафуют, а просто проезжают мимо", — задается вопросом мужчина.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта