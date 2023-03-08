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Жители Новосибирска стали чаще пить водку в 2022 году из-за санкций

Фото Жители Новосибирска стали чаще пить водку в 2022 году из-за санкций
Фото Жители Новосибирска стали чаще пить водку в 2022 году из-за санкций

Фото: freepik

Из-за антироссийских санкций новосибирца стали чаще употреблять крепкие напитки.

Жители Новосибирска стали чаще пить крепкие напитки в 2022 году из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на социолога НГУ Татьяну Черкашину.

Социолог пояснила, что летом алкоголь покупают реже, чем зимой, но в 2022-м такую тенденцию не зафиксировали.

Она уточнила, что ситуация может быть связана с увеличением объёма производства ликёроводочных изделий и западными санкциями, так как поставки многих видов слабого алкоголя в Россию прекратили.

Кроме этого, употребление может быть связано с тревожностью на фоне внешнеполитической обстановки.

Как ранее писал Сиб.фм, Октябрьский район Новосибирска назван самым пьющим в городе.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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