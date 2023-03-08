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общество

Каждый шестой житель Новосибирска получил отказ в разрешении на оружие

Фото Каждый шестой житель Новосибирска получил отказ в разрешении на оружие
Фото Каждый шестой житель Новосибирска получил отказ в разрешении на оружие

Фото: Pixabay.com

В Новосибирске увеличилось число случаев отказа выдачи разрешения на ношение оружия.

Каждому шестому жителю Новосибирска в прошлом году отказали в праве владеть оружием. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. За прошедший год количество отказов выросло до 14,5%.

С 1 марта в России действует новый порядок выявления противопоказаний к ношению оружия. Освидетельствование имеют право проводить только государственные и муниципальные медорганизации. Частным компаниям запретили выдавать справки.

«Процедура, включающая осмотр врачом-психиатром, психопатологическое исследование и освидетельствование психиатром-наркологом, а также химико-токсикологическое исследование биологических сред на наличие наркотиков и психотропных веществ, позволяет своевременно выявить заболевания, препятствующие владению оружием», — рассказали в минздраве.

В министерстве напомнили, что медкомиссию должен пройти каждый, кто впервые оформляет разрешение. Владельцы должны проходить осмотр один раз в пять лет.

Напомним, под Новосибирском до суда дошло дело нелегального торговца оружием.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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