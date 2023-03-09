Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирской области вновь ударят морозы

Фото В Новосибирской области вновь ударят морозы
Фото В Новосибирской области вновь ударят морозы

Pixabay.com

Морозы до -15 градусов вернутся в Новосибирскую область к концу недели.

В Новосибирскую область после мартовской оттепели вернутся морозы. По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, уже завтра ночью,10 марта, столбики термометров опустятся до отметки — 15 градусов. При этом в самом Новосибирске будет немного теплее: -8, -10 градусов.

Днем воздух прогреется до -1, +1 градуса, а южный ветер 3 — 8 м\с подарит ощущение весны.

В субботу, 11 марта, будет еще теплее — +2,+4 градуса, однако все испортит сильный порывистый ветер — до 14 м\с

Ветреная погода сохранится и в воскресенье, но при этом порывы ветра усилятся до 18 м\с.

На протяжении всех трех дней будет идти мокрый снег, на дорогах сохранятся гололедные явления.

Напомним, ранее сообщалось, что март в Новосибирске будет холодным и пасмурным.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
погода
прогноз
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10962
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
10194
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9729
Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля
9198
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8345
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7444
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6063
В Новосибирске ЗАГС проинформировал о снижении рождаемости в феврале 2023 года