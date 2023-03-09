В Новосибирской области вновь ударят морозы

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Морозы до -15 градусов вернутся в Новосибирскую область к концу недели.

В Новосибирскую область после мартовской оттепели вернутся морозы. По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, уже завтра ночью,10 марта, столбики термометров опустятся до отметки — 15 градусов. При этом в самом Новосибирске будет немного теплее: -8, -10 градусов.

Днем воздух прогреется до -1, +1 градуса, а южный ветер 3 — 8 м\с подарит ощущение весны.

В субботу, 11 марта, будет еще теплее — +2,+4 градуса, однако все испортит сильный порывистый ветер — до 14 м\с

Ветреная погода сохранится и в воскресенье, но при этом порывы ветра усилятся до 18 м\с.

На протяжении всех трех дней будет идти мокрый снег, на дорогах сохранятся гололедные явления.

Напомним, ранее сообщалось, что март в Новосибирске будет холодным и пасмурным.