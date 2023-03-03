В Новосибирске ожидается холодная и пасмурная погода в марте 2023

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске в марте будет облачно и холодно, считают синоптики.

В Новосибирске в марте текущего года ожидается холодная и пасмурная погода. Такие данные приводят профильные сервисы.

По данным «Яндекс.Погоды», облачно будет на протяжении почти всего месяца. Температура воздуха в среднем будет держаться на уровне от -9 до +14 градусов. К третьей декаде марта значительно потеплеет, однако также ожидаются дожди.

Gismeteo в свою очередь утверждает, что почти весь первый месяц весны в Новосибирске ожидается снег. К концу марта и вовсе возможно резкое похолодание до минусовых температур.

Ранее мэр Анатолий Локоть сообщал, что в Новосибирске подготовили план подготовки к весеннему паводку. По словам градоначальника, особое внимание муниципальные власти уделяют вывозу снега с участков, которые находятся в зоне подтопления. Всего в частном секторе и на территории многоквартирных домов есть 113 таких объектов. Кроме того, коммунальные службы занимаются вывозом снега с городских дорог, подверженных подтоплению. В Новосибирске насчитали 39 подобных участков.

Напомним, в зону паводка в Новосибирской области могут попасть более 3000 домов в 13 населенных пунктах.