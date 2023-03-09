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9 марта в Новосибирске похолодает до -7 градусов

Фото 9 марта в Новосибирске похолодает до -7 градусов
Фото 9 марта в Новосибирске похолодает до -7 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В четверг в Новосибирске ожидается сильная гололёдица и снег.

9 марта синоптики Западно-Сибирского УГМС прогнозируют в Новосибирске похолодание до -5..-7 градусов, а также снегопады и гололёдицу.

Утром в Новосибирске ожидается температура -11..-9 градусов. После рассвета в 08:00 ожидается облачная погода с прояснениями. Уже днём и до самого вечера вероятны снегопады.

Температура в течение дня будет ощущаться как -18..-12 градусов.

В первой половине дня ожидается нестабильность магнитного поля. После обеда активность упадёт до 1 балла по Кп-индексу.

Западный ветер со скоростью 3-8 м/с в течение дня сменится на южный. По области возможны порывы до 13 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 14 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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