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общество

Дерматолог опровергла миф об эффективности массажа в борьбе с морщинами

Фото Дерматолог опровергла миф об эффективности массажа в борьбе с морщинами
Фото Дерматолог опровергла миф об эффективности массажа в борьбе с морщинами

Freepik, authors: Group4 Studio

По словам дерматолога Татьяны Егоровой, избавиться от морщин можно только с помощью ботокса.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова опровергла миф об эффективности массажа в борьбе с морщинами. По ее словам, избавиться от морщин можно только с помощью ботокса, пишет Pravda.Ru.

«Если мы говорим про углубления в области корругатора, когда человек хмурит брови, там только ботокс, больше ничего», — объяснила она.

Егорова отметила, что делать инъекции можно с 18 лет, однако прибегать к такому способу борьбы с морщинами стоит только тем, кто отличается сильно выраженной мимикой.

«Можно уже с 18-19 лет небольшие дозы, чтобы мышцы привыкали к определённому положению. Когда ботокс "отпустит", у вас уже не будет желания хмурить брови», — подытожила она.

Напомним, дерматолог назвала проверенный способ избавиться от отеков.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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