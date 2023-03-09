Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Томский студент участвовал в спецоперации в составе секретного подразделения.

В Томске студента одного из техникумов по имени Сергей мобилизовали для участия в СВО, несмотря на указ Президента РФ об отсрочке. Об этом пишет издание «АиФ. Томск».

Парень просто заглянул в военкомат, чтобы узнать подробности о том, как будет проходить мобилизация, и тут же получил повестку и всего сутки на сборы. О том, что студенты призыву не подлежат Сергей узнал позже.

Губернатор Томской области Владимир Мазур добился возвращения Сергея домой. Так что до передовой томский студент так и не доехал. Однако успел побывать в «учебке» на приграничной территории.

Поскольку до учебы в техникуме Сергей уже отслужил в армии и получил специальность разведчика, он смог адекватно оценить качество предлагаемой мобилизованным военной подготовки.

«Готовили нас хорошо: мы осваивали тактику, тренировались в стрельбе из снайперского оружия и гранатометов, изучали специфику работы с дронами", — рассказал он.

Сейчас Сергей дома, но документов об увольнении из части пока не получил. Часть находится на передовой в условиях отсутствия связи.

Напомним, ранее сообщалось о том, будет ли новая волна мобилизации в 2023 году.