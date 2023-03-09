Невролог предупредил об опасности проживания на высоких этажах

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По словам невролога Игоря Орлова, проживание на высоких этажах опасно из-за пониженной плотности воздуха.

Невролог Игорь Орлов предупредил об опасности проживания на высоких этажах. По его словам, проживание на высоких этажах опасно из-за пониженной плотности воздуха, однако и на самих низких брать квартиру тоже не стоит, пишет Pravda.Ru.

«Не рекомендуется брать совсем низкие этажи, потому что атмосфера загрязнённая, смог оседает. Лучше жить в квартире, которая находится выше третьего этажа», — объяснил Орлов.

Как отмечает невролог, на этажах выше пятнадцатого у воздуха пониженная плотность. Он способен навредить людям с лёгочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, паническими атаками и неврозами, добавил он.

«Многое зависит от качества дома. В новых зданиях всё хорошо вентилируется и просушивается. В старых домах могут быть грызуны и грибки», — подытожил медик.

Напомним, невролог объяснил, как оказать первую помощь при сотрясении.