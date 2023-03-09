Под Новосибирском мигрант нанес 80 ножевых ранений женщине при покупке автомобиля

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В Новосибирской области будут судить 24-летнего жителя иностранного государства за убийство женщины.

В Новосибирской области дошло до суда уголовное дело в отношении 24-летнего иностранца, который жестоко убил местную жительницу во время сделки по продаже автомобиля. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, летом 2021 года мигрант нашёл объявление о продаже автомобиля, которое разместила местная жительница. Спустя несколько дней они встретились, покупатель передал деньги владелице. Однако автомобиль по какой-то причине так и не получил.

В октябре обвиняемый вновь встретился с женщиной, чтобы якобы поговорить о возврате денег. Однако мужчина вместо этого вывез её в Коченёвский район, где нанёс больше 80 ножевых ранений. Пострадавшая скончалась на месте, её тело обнаружили местные жители лишь летом 2022 года.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу», — уточнили в СК.

Напомним, ранее под Новосибирском женщина разрубила топором голову супруга.