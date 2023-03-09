Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Под Новосибирском мигрант нанес 80 ножевых ранений женщине при покупке автомобиля

Фото Под Новосибирском мигрант нанес 80 ножевых ранений женщине при покупке автомобиля
Фото Под Новосибирском мигрант нанес 80 ножевых ранений женщине при покупке автомобиля

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области будут судить 24-летнего жителя иностранного государства за убийство женщины.

В Новосибирской области дошло до суда уголовное дело в отношении 24-летнего иностранца, который жестоко убил местную жительницу во время сделки по продаже автомобиля. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, летом 2021 года мигрант нашёл объявление о продаже автомобиля, которое разместила местная жительница. Спустя несколько дней они встретились, покупатель передал деньги владелице. Однако автомобиль по какой-то причине так и не получил.

В октябре обвиняемый вновь встретился с женщиной, чтобы якобы поговорить о возврате денег. Однако мужчина вместо этого вывез её в Коченёвский район, где нанёс больше 80 ножевых ранений. Пострадавшая скончалась на месте, её тело обнаружили местные жители лишь летом 2022 года.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу», — уточнили в СК.

Напомним, ранее под Новосибирском женщина разрубила топором голову супруга.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10962
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
10194
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9729
Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля
9198
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8345
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7444
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6063
В Новосибирске ЗАГС проинформировал о снижении рождаемости в феврале 2023 года