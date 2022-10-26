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Под Новосибирском женщина разрубила топором голову супруга

Фото Под Новосибирском женщина разрубила топором голову супруга
Фото Под Новосибирском женщина разрубила топором голову супруга

Фото: Freepik.com

Пьяная женщина трижды ударила своего мужа топором по голове под Новосибирском.

В Мошковском районе Новосибирской области женщина зарубила своего мужа топором. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

24 октября пьяная 36-летняя женщина поссорилась с 52-летним мужем, взяла топор и нанесла не менее трех ударов по его голове. В это время мужчина лежал на диване. Он скончался на месте.

Женщину арестовали сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Мошковскому району. На нее завели уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователь осмотрел место происшествия, изъял топор, опросил свидетелей и назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти. Специалисты СК выясняют обстоятельства и собирают доказательства.

В ближайшее время суд примет решение о заключении женщины под стражу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирец прорубил топором дверь шумного соседа.

Также в августе 2022 года житель Новосибирска зарубил знакомого топором после избиения во время пьяной ссоры.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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