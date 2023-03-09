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общество

Посетители кафе в Новосибирске заметили мышей

Фото Посетители кафе в Новосибирске заметили мышей
Фото Посетители кафе в Новосибирске заметили мышей

Фото: Pixabay.com

Жители Новосибирска увидели мышей в одном из кафе быстрого питания.

Жительница Новосибирска заметила мышей в кафе с шаурмой. Об этом посетительница сообщила в группе «ЧС Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Это ужасно! Решили поесть там и заметили, что бегает мышь! Мы с мужем решили тихо сказать персоналу, на что девушка с розовыми волосами нам ответила «Я знаю»!», — рассказала сибиряка.

Мышь находилась в зале заведения общественного питания. При этом руководство кафе никак не отреагировало на жалобы клиентки, а продолжило работать, утверждает посетительница.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирская мэрия подала иск в Арбитражный суд с требованием освободить участок в Первомайском сквере, на котором находится кафе Carl's Jr.

Напомним, Бердский городской суд вынес решение о сносе самовольно построенного ресторана «Лисья нора» на территории санатория «Сибиряк» в Новосибирской области. Больше года шёл спор о сносе самовольной постройки, исковые требования прокуратуры Бердский городской суд удовлетворил ещё 28 сентября 2021 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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